В Госдуме назвали пиар-акцией указ Зеленского о территориях России

«Указ Зеленского — очередная пиар-акция нацистского режима на фоне угасающего внимания западных спонсоров. Все пассажи про "политические репрессии и депортацию украинцев" — чудовищная ложь в духе геббельсовской пропаганды», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, указ направлен на фальсификацию истории, насаждение исторической лжи, а также на «оболванивание подрастающего поколения».

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По его мнению, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего».