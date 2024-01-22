Лавров ответил на обвинения РФ в планах атаковать другие страны

Обвинения Запада в якобы планах России атаковать другие страны – это выдумки, чтобы "выбить деньги" из конгресса и европейских парламентов на помощь Украине в ущерб своим гражданам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

На заседании Совбеза ООН, посвященного ситуации на Украине, Лавров напомнил "лукавый" тезис Запада о том, что, если Россия прекратит СВО, закончится конфликт, а если действия прекратит Украина – закончится Украина. Он подчеркнул, что в США говорят о том, что Россия вслед за этим якобы нападет на Прибалтику, Финляндию, Польшу.

Также в ходе заседания глава российского дипведомства сказал, что западные страны "утилизируют старую рухлядь" из вооружений во время конфликта на Украине. Он уточнил, что из выступлений представителей администрации президента США Москва узнала, что 90% военного бюджета, который Вашингтон выделяет Киеву, остается в Штатах и идет на развитие военно-промышленной отрасли страны, обновление вооружений.