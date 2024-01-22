$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

В МИД России дали обещание насчет преступлений Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает все, чтобы в мире не забыли о преступлениях украинских властей и президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В МИД России дали обещание насчет преступлений Зеленского
© Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

По словам дипломата, российская сторона сделает все, чтобы тема ситуации на Украине освещалась во всех форматах: в Совете Безопасности ООН, Генеральной ассамблее, специализированных комитетах и комиссиях ООН, а также других международных организациях.

"У нас создан специальный институт по преступлениям киевского режима. Об этом будет знать весь мир. Обещаю, Зеленского не забудут", - сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что Зеленский преследует цель, связанную с уничтожением мирных россиян.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что преступления неонацистов на Украине против мирного населения - этнические чистки, карательные акции, свидетельствуют о том, что уроки истории забыты.

Политика
Владимир Зеленский
Владимир Джабаров
Мария Захарова
Владимир Путин
МИД России
Комитет Совета Федерации по международным делам
Совбез ООН
Генассамблея ООН
ООН
Россия
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости