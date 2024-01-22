Соединенные Штаты намертво блокируют любые попытки провести честное расследование терактов на «Северных потоках», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что при помощи Владимира Зеленского Вашингтон не только ведет боевые действия против России, но и ослабляет Европу как экономического конкурента.

«Вашингтон подорвал её энергетическую безопасность, спровоцировав опасные кризисные тенденции в европейской экономике и социальной сфере», — подчеркнул Лавров.

Министр заметил, что не будет заострять тему взрывов на трубопроводах. Он добавил все же, что США намертво блокируют все попытки провести детальное, тщательное международное расследование.

Лавров отметил, что лидеры европейских стран покорно молчат, так как смирились с публичным унижением.