Лавров обвинил Украину в умышленных ударах по гражданским объектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно наносят удары по гражданским объектам на территории России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Lenta.ru
Он отметил, что "кровь десятков жертв среди мирного населения лежит на совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что Киев вправе самостоятельно выбирать цели для ударов". Российская газета
"Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и вчера по рынку и магазинам Донецка", - сказал он. ТАСС