Он отметил, что "кровь десятков жертв среди мирного населения лежит на совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что Киев вправе самостоятельно выбирать цели для ударов". Российская газета

"Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и вчера по рынку и магазинам Донецка", - сказал он. ТАСС