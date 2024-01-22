Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совбеза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совета Безопасности, который был запрошен российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе встречи будет поднята тема атаки ВСУ по Донецку. Также участники заседания обсудят вопрос поставок западного вооружения Украине.

Ранее Сергей Лавров прибыл с трехдневным визитом в Нью-Йорк. Помимо заседания Совбеза ООН, министр планирует посетить открытые дебаты Совета безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. При этом в прошлый раз Лавров был в Нью-Йорке в сентябре 2023 года, когда участвовал в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.