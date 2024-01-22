Россия никогда не отказывалась от переговоров и решения украинского конфликта дипломатическим путем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. ТАСС
«Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего (переговоров. — RT) и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над её народом, об устранении причин трагической для украинского народа ситуации», — сказал министр. RT на русском
Он подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию не против Украины или украинского народа, а против зарвавшегося преступного режима в Киеве. Lenta.ru