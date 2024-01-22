В Курске ответили на указ Зеленского о населенных украинцами территориях России
Указ президента Украины Владимира Зеленского об исторически населенных украинцами российских территориях является актом вопиющего передергивания истории. Об этом заявил глава приграничной Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти», — сказал он.
По его словам, Украина на данный момент находится в тяжелой финансовой, военной и политической ситуации. Фактически, продолжил он, страна обанкротилась и держится только за счет влияний других государств.
Зеленскому для получения помощи, считает Старовойт, нужно продолжать нагнетать градус напряжения, с чем связаны обстрелы мирных населенных пунктов, провокационные высказывания, оскорбления и посягательства на чужую территорию.
«Сегодняшние действия Зеленского в очередной раз доказывают правоту нашего президента о начале специальной военной операции. Украина является марионеткой сил, которые хотят разрушить Россию и отнять у нее исторические земли», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По его мнению, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». При этом украинский лидер не уточнил, о чем идет речь в указе. По словам Старовойта, в документе идет речь и о Курской области.