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ГД перенесла запланированный на 24 января правчас с Хуснуллиным

Правчас с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который планировался в Госдуме на 24 января, перенесен. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков.

Госдума перенесла запланированный на 24 января правчас с Хуснуллиным
© ТАСС

"У нас планировался правительственный час на среду с заместителем председателя правительства Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Он переносится на более позднее время", - сказал он.

По словам Жукова, новая дата будет объявлена позже.

Предполагалось, что темой обсуждения на правчасе будет ход реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Политика
Марат Хуснуллин
Александр Жуков
Госдума
Россия