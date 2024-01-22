Постпредство РФ возмутило отсутствие реакции ОБСЕ на обстрел Донецка

Россия возмущена отсутствием реакции со стороны ОБСЕ на украинский удар по Донецку, заявили в постпредстве РФ при организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипломатов.

В воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по рынку Текстильщик в Донецке. Погибли 28 человек, 20 получили ранения.

«Возмущены отсутствием какой-либо реакции со стороны руководства ОБСЕ в связи с варварским ударом по Донецку», — подчеркнули в постпредстве.

В миссии отметили, что руководство организации, включая действующее председательство и генсекретаря Хельгу Шмид, до сих пор продолжает хранить молчание по поводу любых атак ВСУ на гражданское население в российских городах, делает вид, что «этих жертв просто не существует».

По мнению постпредства, бездействие руководства ОБСЕ свидетельствует о том, что председатель и генсекретарь фактически «солидаризируются с преступными действиями Владимира Зеленского и его покровителей из НАТО».