Постпредство РФ возмутило отсутствие реакции ОБСЕ на обстрел Донецка
Россия возмущена отсутствием реакции со стороны ОБСЕ на украинский удар по Донецку, заявили в постпредстве РФ при организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипломатов.
В воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по рынку Текстильщик в Донецке. Погибли 28 человек, 20 получили ранения.
«Возмущены отсутствием какой-либо реакции со стороны руководства ОБСЕ в связи с варварским ударом по Донецку», — подчеркнули в постпредстве.
В миссии отметили, что руководство организации, включая действующее председательство и генсекретаря Хельгу Шмид, до сих пор продолжает хранить молчание по поводу любых атак ВСУ на гражданское население в российских городах, делает вид, что «этих жертв просто не существует».
По мнению постпредства, бездействие руководства ОБСЕ свидетельствует о том, что председатель и генсекретарь фактически «солидаризируются с преступными действиями Владимира Зеленского и его покровителей из НАТО».
На смену действующим функционерам должны прийти те, кто найдет в себе силы и мужество увидеть очевидное, а не «заниматься отработкой пропагандистской линии натовских столиц», констатировали в миссии.