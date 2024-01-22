Реакция главы МИД Франции Стефана Сежурне на гибель французских наемников в Харькове обнажила его равнодушие к согражданам, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. RT на русском
"Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность, а раздобыл [бы] все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?", - отметила Захарова. ТАСС
Ранее в МИД Франции назвали информацию об уничтожении десятков наемников из Франции в Харькове «грубой манипуляцией России». Вечерняя Москва