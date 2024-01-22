В ГД внесли законопроект обращения к ООН в связи с атаками ВСУ против мирных граждан РФ

Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение депутатов проект постановления об обращении палаты к Организации Объединенных Наций (ООН) и парламентам стран мира в связи с преступными атаками вооруженных формирований Украины против мирных граждан на территории РФ. Документ размещен в думской электронной базе.