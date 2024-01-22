В Госдуме вспомнили о смертной казни после выступления Треповой в суде

Не раскаявшуюся в суде Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), надо бы расстрелять, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат был возмущен тем, что обвиняемая, по его словам, во время процесса «изображала» верующего человека. Он добавил, что Трепова фактически так и не признала свою вину, изворачиваясь и сочиняя, будто бы не была в курсе того, что в бюсте заложено взрывное устройство.

Убийца изображает из себя верующего человека, чтобы вызвать жалость, — и этот поступок, мне кажется, характеризует ее вовсе не с положительной стороны. Облегчить ее положение можно было бы, расстреляв, но, к сожалению, у нас даже в отношении таких персонажей до сих пор действует навязанный Западом мораторий на смертную казнь, — сообщил он.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора. Татарский скончался после подрыва взрывчатки, заложенной в статуэтке, которую ему подарила Трепова на этом мероприятии.

Выступая с последним словом, Трепова принесла извинения пострадавшим и попросила вернуть ее дело на доследование. Подсудимая в очередной раз повторила, что не знала о том, что статуэтка начинена взрывчаткой.