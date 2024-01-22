Ковитиди высказалась об указе Зеленского о населенных украинцами территориях

«Что они там творят — разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Черное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда — крымчанин, Богдан — настоящее имя Чингисхана и так далее», — высказалась член СФ.