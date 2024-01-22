$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Медведев провел по видеосвязи встречу с главой Народной партии Камбоджи

Замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел по видеосвязи встречу с председателем ЦК Народной партии Камбоджи Хун Сеном.

Медведев провел по видеосвязи встречу с главой Народной партии Камбоджи
© ТАСС

"В ходе двусторонней встречи с председателем Народной партии Камбоджи Хун Сеном предметно обсудили наше межпартийное взаимодействие. Поблагодарил своего коллегу за намерение принять участие в антинеоколониальном форуме "За свободу наций!", который пройдет в феврале по инициативе "Единой России", - написал Медведев во "ВКонтакте" по итогам встречи.

Политика
Дмитрий Медведев
Единая Россия
Совет безопасности РФ
Камбоджа