Замглавы МИД обсудил с послом Турции ситуацию в Закавказье и на Украине

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье, Центральной Азии и на Украине. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности, прежде всего на Южном Кавказе", - проинформировали в МИД РФ.