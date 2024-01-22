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Замглавы МИД обсудил с послом Турции ситуацию в Закавказье и на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем обсудил актуальную обстановку в Закавказье, Центральной Азии и на Украине, говорится в сообщении МИД РФ.

Замглавы МИД обсудил с послом Турции ситуацию в Закавказье и на Украине
© РИА Новости

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье, Центральной Азии и на Украине. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности, прежде всего на Южном Кавказе", - проинформировали в МИД РФ.

Стороны отметили эффективность двустороннего взаимодействия по региональной и международной проблематике, добавили в МИД РФ.

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