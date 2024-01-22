«У людей, как говорит молодежь, крышу сносит. Они начинают принимать неадекватные решения, — заявил Новиков. — Это уже даже нельзя считать какой-то пиар-деятельностью, поскольку она не имеет общего со здравым смыслом. При этом из такой ситуации можно сделать определенные выводы».