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Грушко заявил, что Швейцария не ищет контактов с РФ

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контактов с РФ относительно проведения мирной конференции по Украине, а "сходки", проводимые на основе так называемой формулы мира украинского президента Владимира Зеленского, не имеют смысла.

Грушко заявил, что Швейцария не ищет контактов с РФ
© РИА Новости

"Никаких поисков контактов не происходит. Любые такие сходки, как организуются по "формуле мира" Зеленского, они просто не имеют смысла", - сказал замминистра журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд после встречи с Зеленским 15 января заявила о том, что украинский президент попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня. В Берне положительно отреагировали на эту просьбу.

В свою очередь, глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции 14 января в Давосе отметил, что Россию необходимо включить в дискуссию о мирном урегулировании.

Политика
Иньяцио Кассис
Владимир Зеленский
Александр Грушко
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Швейцария
Украина