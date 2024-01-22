Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контактов с РФ относительно проведения мирной конференции по Украине, а "сходки", проводимые на основе так называемой формулы мира украинского президента Владимира Зеленского, не имеют смысла.

"Никаких поисков контактов не происходит. Любые такие сходки, как организуются по "формуле мира" Зеленского, они просто не имеют смысла", - сказал замминистра журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд после встречи с Зеленским 15 января заявила о том, что украинский президент попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня. В Берне положительно отреагировали на эту просьбу.