Матвиенко назвала вопиющим решение о выдворении митрополита из Эстонии

Решение о выдворении митрополита Русской православной церкви Евгения (Решетникова) из Эстонии противоречит не только всем принципам международного права, но и общехристианским ценностям. Об этом 23 января заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в палате регионов на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

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Она назвала вопиющим решение властей Эстонии выдворить из страны митрополита Эстонской православной церкви Московского Патриархата Евгения за то, что «его риторика не подходила ценностям Эстонии».

18 января 2024 года стало известно, что Эстония не продлила вид на жительство митрополиту Таллинскому Евгению (Валерию Решетникову). Срок ВНЖ священнослужителя закончится 6 февраля 2024 года. Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Ару уточнил, что решение связано с публичными выступлениями митрополита.