Песков прокомментировал планы Трампа урегулировать конфликт на Украине
В Кремле нет понимания, как экс-президент США Дональд Трамп может урегулировать конфликт на Украине в случае победы на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Напомним, что во время выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир Трамп вновь пообещал урегулировать ситуацию сразу после своей победы на президентских выборах, еще до переезда в Белый дом.
Во время общения с журналистами Песков рассказал, что никаких контактов с российскими дипломатами по этому вопросу не было.
«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым», — добавил представитель Кремля.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что при переизбрании добьется урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Он подчеркивал, что «хорошо знает» российского президента Владимира Путина, а также знает Владимира Зеленского.