В Кремле заявили о намерении продолжать СВО для защиты людей

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться, чтобы защитить людей. Об этом намерении после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

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21 января Донецк подвергся одному из самых мощных обстрелов с начала СВО. Под артиллерийскую атаку попал рынок в районе Текстильщики. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

Следственный комитет России начал расследование обстрела Донецка. Также эта атака станет одной из тем заседания Совбеза ООН 22 января, на котором будет присутствовать глава российского МИД Сергей Лавров.