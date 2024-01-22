Песков: у РФ нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине

Российская сторона не имеет представления о том, как предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы, соответствующих контактов не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя возможное взаимодействие российских дипломатов с Трампом по этой теме, Песков отметил, что "никаких контактов на этот счет не было".

Трамп об Украине

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в США смог бы в течение 24 часов добиться завершения конфликта на Украине.

Он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. В декабре 2023 года агентcтво Reuters сообщало, что европейские дипломаты и бывшие помощники республиканца считают возможным прекращения американской помощи Киеву в случае возвращения Трампа в Белый дом.