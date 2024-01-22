$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Кремль: Путин проинформирован о ситуации в Донецке после удара ВСУ

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин проинформирован о ситуации в Донецке после удара ВСУ и дал ряд поручений. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил, что все необходимые меры для оказания медпомощи принимаются на уровне региона.

Кремль: Путин проинформирован о ситуации в Донецке после удара ВСУ
© РИА Новости

Он также добавил, что Кремль не планирует специальных заявлений по этому поводу.

По словам Пескова, киевский режим продолжает демонстрировать свое "звериное лицо", нанося удары по людям и гражданскому населению, и удар в Донецке - чудовищный акт терроризма.

"Потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли гибель такого огромного количества людей", - сказал представитель Кремля.

"Мы решительно это осуждаем, конечно, будет продолжаться СВО, чтобы оградить людей от этой опасности", - добавил он.

Напомним, что ранее утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка: под огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара ВСУ погибли 27 человек, 26 получили ранения.

Политика
Денис Пушилин
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Донецк
СВО