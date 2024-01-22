Кремль: Путин проинформирован о ситуации в Донецке после удара ВСУ

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин проинформирован о ситуации в Донецке после удара ВСУ и дал ряд поручений. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил, что все необходимые меры для оказания медпомощи принимаются на уровне региона.

Он также добавил, что Кремль не планирует специальных заявлений по этому поводу.

По словам Пескова, киевский режим продолжает демонстрировать свое "звериное лицо", нанося удары по людям и гражданскому населению, и удар в Донецке - чудовищный акт терроризма.

"Потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли гибель такого огромного количества людей", - сказал представитель Кремля.

"Мы решительно это осуждаем, конечно, будет продолжаться СВО, чтобы оградить людей от этой опасности", - добавил он.