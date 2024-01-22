Кремль пока не комментирует законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

Кремль пока не комментирует проект закона о конфискации имущества за фейки о российской армии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока идет работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем. Они должны завершить свою работу, там еще предстоит пройти определенные итерации законопроекту, поэтому пока еще, наверное, преждевременно [комментировать]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"По этой теме работают депутаты, и здесь было бы некорректно нам что-то говорить", - добавил Песков.

Ранее сегодня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, вводящий в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.