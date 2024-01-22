В Госдуму внесен проект обращения к Парижу из-за французских наемников в ВСУ

Проект обращения к Национальному собранию Франции внесён в Государственную думу. Обращение связано с участием французских наёмников в преступлениях киевского режима.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит ТАСС.

Как сообщил депутат, Госдума может рассмотреть проект обращения 24 января.