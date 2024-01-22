Соавтор законопроекта о конфискации имущества за фейки объяснил цель инициативы

Законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России не касается простых граждан, утверждает соавтор идеи, депутат Госдумы Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил цель инициативы, которую внесли на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

«Люди, которые не разбираются и не понимают ничего, какие-то непонятные блогеры, которые пытаются получить на этом какие-то дивиденды, во-первых, оскорбляют, во-вторых, льют воду на чужую мельницу и совершают недопустимые в сегодняшней ситуации действия. Чтобы поднять ответственность за эти действия, вносится такой законопроект», — сказал он.

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По словам Алексея Чепы, конфискация имущества не будет применяться к обычным гражданам.

Это рассчитано не на простых людей, которые в переписке между собой что-то написали, а на тех блогеров, которые пытаются во имя своего заработка давать любую информацию. Им неважно, что делать, как делать, где выступать, голым плясать или что-то писать, — что угодно, лишь бы заработать денег —Алексей Чепа, депутат Госдумы.

«Люди пытаются получить, а кто-то уже получил дивиденды. Чтобы понимали, что это такое: не пять тысяч штраф и какое-то административное наказание, от которого легко уйти, а серьезное наказание, которое для людей будет очень значимо и ответственно», — добавил парламентарий.

22 января в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается конфисковывать имущество тех, кто распространяет фейковую информацию об армии России. Соавторами инициативы выступили 395 депутатов.

Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса (УК), которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна. Поправки затронут сразу несколько статей: о дискредитации армии России, призывах к экстремизму, сепаратизму и введению санкций против Москвы, антигосударственной деятельности, реабилитации нацизма, военных фейках, а также за помощь международным организациям, в деятельности которых Россия не участвует.

В 2003 году конфискацию имущества исключали из УК, но вновь вернули в 2006-м. С того момента эту меру применяют лишь по определенным статьям, чтобы не позволить преступнику обогатиться за счет нарушения закона.