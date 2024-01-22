Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении. RT на русском
Глава комитета Павел Крашенинников уточнил, что 24 января законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании. Газета.Ru
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что "каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества". ТАСС