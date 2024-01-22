«Серьезное заявление»: в ГД поддержали новую военную доктрину Белоруссии
Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев поддержал новую военную доктрину Белоруссии, согласно которой нападение на союзное республике государство будет расцениваться как нападение на саму страну. Как заявил депутат в беседе с NEWS.ru, это говорит о тесных союзнических отношениях России с Белоруссией.
Это очень серьезное заявление. Белоруссия — наш союзник. Если она рассматривает нападение на нас как нападение на свою страну, это очень хорошо. Значит, у нас самые тесные союзнические отношения с нашими братьями белорусами, — сказал Соболев.
О содержании обновленной белорусской военной доктрины ранее рассказал начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба вооруженных сил республики Артем Буторин. По его словам, в документе, в частности, закрепят общие положения о том, как Минск будет действовать в роли союзника. Он также добавил, что в доктрине пропишут основы отношения Белоруссии к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности, таких как ООН и ОДКБ.
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что новая военная доктрина сохраняет свой оборонительный характер. Он подчеркнул, что основные принципы военной политики страны останутся неизменными.