В СВР заявили об имеющемся у США разрушительном для Зеленского компромате
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у Соединённых Штатов есть компромат на Владимира Зеленского.
«Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента», — отмечается в заявлении главы СВР.
По мнению разведки, с учётом имеющихся обстоятельств Зеленский будет и дальше «плясать под дудку своих американских хозяев».
Ранее Нарышкин заявил, что США на Украине перешли к формированию колониальной администрации.