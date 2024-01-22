В СВР заявили об имеющемся у США разрушительном для Зеленского компромате

«Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента», — отмечается в заявлении главы СВР.

По мнению разведки, с учётом имеющихся обстоятельств Зеленский будет и дальше «плясать под дудку своих американских хозяев».