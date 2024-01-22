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В СВР заявили об имеющемся у США разрушительном для Зеленского компромате

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у Соединённых Штатов есть компромат на Владимира Зеленского.

В СВР заявили об имеющемся у США разрушительном для Зеленского компромате
© ТАСС

«Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента», — отмечается в заявлении главы СВР.

По мнению разведки, с учётом имеющихся обстоятельств Зеленский будет и дальше «плясать под дудку своих американских хозяев».

Ранее Нарышкин заявил, что США на Украине перешли к формированию колониальной администрации.

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