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Нарышкин: США на Украине перешли к формированию колониальной администрации

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США на Украине перешли к формированию колониальной администрации. RT на русском

"В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации, - указал директор СВР". ТАСС

Согласно плану Вашингтона, в администрации будут состоять прошедшие обучение на Западе украинцы, которые присягнули интересам США, добавил Нарышкин. Lenta.ru

На пост премьера страны Вашингтон уже продвигает американского посла в Киеве Оксану Маркарову, утверждают в СВР. Российская газета

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