"В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации, - указал директор СВР". ТАСС

Согласно плану Вашингтона, в администрации будут состоять прошедшие обучение на Западе украинцы, которые присягнули интересам США, добавил Нарышкин. Lenta.ru