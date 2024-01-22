Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США на Украине перешли к формированию колониальной администрации. RT на русском
"В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации, - указал директор СВР". ТАСС
Согласно плану Вашингтона, в администрации будут состоять прошедшие обучение на Западе украинцы, которые присягнули интересам США, добавил Нарышкин. Lenta.ru
На пост премьера страны Вашингтон уже продвигает американского посла в Киеве Оксану Маркарову, утверждают в СВР. Российская газета