Рябков: вопрос обмена заключенными с США требует «режима тишины»

Вопрос возможного обмена заключенными между Россией и США деликатный, особую эффективность доказывало профессиональное взаимодействие в «режиме тишины», заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, вопрос обмена заключенными не терпит публичного обсуждения или «смакования», чем иногда любят заниматься американские СМИ с подачи Белого дома, передает РИА «Новости».

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Рябков заметил, что для освобождения россиян рассматриваются различные варианты с учетом различных обстоятельств гуманитарного характера.

Так, контакты идут по линии «партнерского канала» спецслужб, причем обе стороны, и в первую очередь американская, настаивают на конфиденциальности.

Однако, как считает замглавы МИД, для того, чтобы навязать себе выгодные условия Белый дом регулярно организует «сливы» и «утечки».

Касательно вопроса о Договоре по СНВ, Рябков сообщил, что Россия и дальше будет придерживаться количественных ограничений при условии, если деструктивные шаги США не обессмыслят эту задачу для Москвы.

«В контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных Договором, в пределах срока его действия», – заметил он.

В заключение политик отметил, что в данный момент рассуждать об этой ситуации преждевременно.

Ранее осужденный в России за шпионаж Пол Уилан потребовал от президента США Джо Байдена больше действий ради его освобождения. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

В ноябре управление мордовского ФСИН сообщало, что в производственной зоне колонии, где Уилан отбывает наказание, произошел конфликт с американцем. В результате него иностранца ударили по лицу.