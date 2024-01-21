Полянский: обстрел Донецка станет одной из основных тем на заседании Совбеза ООН

Ракетный обстрел Донецка станет одной из центральных тем запрошенного Россией на 22 января заседания Совбеза ООН, рассказал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Ранее дипломат заявил, что в понедельник, 22 января, пройдет заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия на Украину.

По его словам, в заседании примет участие глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, министр выступит 23 января на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что делегация Лаврова в ближайшие минуты вылетает в Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ ООН.

Дипломат заметила, что удары по Донецку со стороны ВСУ и участие Запада в этом станут предметом обсуждения на мероприятиях СБ ООН.