МИД РФ прокомментировал ракетный удар ВСУ по Донецку

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало ракетный удар ВСУ по Донецку, в результате которого погибли 25 человек и 20 получили ранения. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что утром 21 января украинские военные «нанесли преднамеренный удар из реактивных систем залпового огня» по Кировскому району Донецка. В общей сложности было совершено шесть ударов по рынку и магазинам.

По данным ведомства, СК РФ начал расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки понесут неотвратимое наказание, подчеркнули в министерстве.

Обстрел велся из пока еще подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений, что в очередной раз подтверждает непосредственную вовлеченность западных стран в конфликт, заметили в МИД.

«Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению», — заявили в ведомстве.