Путин и президент Египта поучаствуют в мероприятии на АЭС Эль-Дабаа

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси примут участие в мероприятии по заливке бетона в основание четвертого энергоблока на АЭС Эль-Дабаа в египетской провинции Матрух. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да. В планах есть такое мероприятие», — сказал Песков.

Начало заливки бетона, как отмечает агентство, означает старт строительства энергоблока АЭС.

АЭС Эль-Дабаа станет первой атомной электростанцией в Египте. Египет и Россия подписали соглашение, согласно которому РФ построит и профинансирует строительство первой египетской АЭС, 19 ноября 2015 года. В конце 2021 года началось строительство площадки материальной и производственной базы первого и второго энергоблоков.