Слуцкий прокомментировал слова Гаврилюка о ядерном оружии

«Больные фантазии и волна устойчивых галлюцинаций, накрывших украинское минобороны». Так лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление «некто замминистра» Ивана Гаврилюка о «возврате» Донбасса и отказе России от ядерного оружия.

Гаврилюк заявил в интервью немецким СМИ, что Россия должна отдать Донбасс Киеву, «восстановить границы 1991 года» и при этом отказаться от ядерного оружия.

Слуцкий считает, что подобные заявления говорят о некомпетентности «горе-представителя» Гаврилюка и нереалистичной оценке текущей ситуации украинскими чиновниками.

«Наша Победа неизбежна и все цели СВО будут достигнуты. Ни метра российской территории никому не отдадим!» — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он добавил, что Россия никогда не будет обсуждать свой статус ядерной державы и делать его предметом переговоров и торгов.