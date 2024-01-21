Слуцкий прокомментировал слова Гаврилюка о ядерном оружии
«Больные фантазии и волна устойчивых галлюцинаций, накрывших украинское минобороны». Так лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление «некто замминистра» Ивана Гаврилюка о «возврате» Донбасса и отказе России от ядерного оружия.
Гаврилюк заявил в интервью немецким СМИ, что Россия должна отдать Донбасс Киеву, «восстановить границы 1991 года» и при этом отказаться от ядерного оружия.
Слуцкий считает, что подобные заявления говорят о некомпетентности «горе-представителя» Гаврилюка и нереалистичной оценке текущей ситуации украинскими чиновниками.
«Наша Победа неизбежна и все цели СВО будут достигнуты. Ни метра российской территории никому не отдадим!» — написал Слуцкий в Telegram-канале.
Он добавил, что Россия никогда не будет обсуждать свой статус ядерной державы и делать его предметом переговоров и торгов.
По словам главы ЛДПР, он надеется, что коллективный Запад это понимает гораздо лучше, чем его марионеточный киевский режим.