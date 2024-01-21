Планирующаяся конференция в Швейцарии, посвященная обсуждению украинского кризиса, должна отражать все точки зрения на конфликт и не быть ангажированной и предвзятой. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

Косачев отметил, что непременное условие любой встречи по урегулированию украинского кризиса — непредвзятость и неангажированность организаторов, а также учет мнения всех сторон конфликта.

В противном случае все попытки окажутся бессмысленными и безрезультатными, что уже доказали встречи, где обсуждали так называемую «формулу мира Зеленского».

Косачев предложил «Швейцарии и другим миротворцам» признать, что конфликт изначально был спровоцирован вооруженным переворотом 2014 года в Киеве, последующим приходом к власти националистов, развязавших этноцид и бойню на Донбассе. Долю ответственности должны взять на себя и страны Запада с НАТО. Это восстановило бы утраченную репутацию стран, берущихся за миссии миротворцев.

Косачев также полагает, что Швейцария отчаянно пытается вернуть «утраченный статус нейтрального государства». Однако после «бездумного присоединения Женевы к антироссийской кампании Запада» говорить о ее нейтралитете нельзя.