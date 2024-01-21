Захарова прокомментировала решение властей ФРГ выступить в Международном суде ООН

Решение властей ФРГ о намерении выступить в Международном суде ООН в качестве третьей стороны в разбирательстве между ЮАР и Израилем не удивило Москву, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что этот шаг выглядит естественным на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин всегда оказывает Израилю без оглядки на ее последствия.

По ее словам, эта линия властей Германии давно и прочно занимает важное место среди негласных догм «порядка, основанного на правилах», определяемых Вашингтоном.

Вместе с тем, заметила Захарова, Берлин оказал Израилю «медвежью услугу», так как сослался в заявлении на «учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста», тем самым заявляя себя в качестве «эксперта» в вопросах массового уничтожения людей.

Дипломат предположила, что Германия забыла про преступления против человечности, совершенные ее войсками против других народов, национальностей и народностей во времена Второй Мировой войны, а также про резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.