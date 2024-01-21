В Крыму призвали Германию вернуть похищенные в годы войны ценности

«Компенсация наших потерь должна жестче проводиться. Любить нас там все равно не будут, а наше великодушие расценивают как слабость. Ощущая чью-то слабость, они наглеют. Но говорить обо всем этом можно будет только после того, как мы победим. Требования, не подтвержденные силой, Запад проигнорирует, как бы справедливы они ни были», — сказал глава парламента.