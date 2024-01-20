Депутат объяснил слова о Колыме для «врагов государства»

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев объяснил свои слова о наказании для людей, которые вредят государству. Он уточнил, что говорил не просто о несогласных, но о тех, кто «саботирует курс, взятый страной», сообщает портал «Чита.ру».

«Хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине, махали кайлом в районе Колымского тракта», — сказал ранее в интервью Гурулев.

Его мнение в дальнейшем опубликовала в своем Тelegram-канале Ксения Собчак.

После этого депутат уточнил, что имеет в виду людей, предпринимающих активные действия в этом направлении, например, поджигающих релейные шкафы. Он добавил, что говорил о своем личном желании, которое не было выражено в форме каких-либо предложений или инициатив.

Осенью прошлого года Гурулев назвал «врагами» людей, которые советуют России завершить специальную военную операцию (СВО). Он сравнил их с «гнилью» и заявил о необходимости изоляции таких граждан.