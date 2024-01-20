Захарова прокомментировала слова Ермака об успехе контрнаступления ВСУ
Контрнаступление ВСУ, проходившее в течение шести месяцев, было успешным не для Киева, а для России, рассказала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что контрнаступление украинской армии было успешным с учетом имевшихся у нее возможностей.
«Он забыл добавить «для России», — уточнила Захарова.
Напомним, что 16 января 2024 года глава России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины.
По данным Минобороны РФ, противник за шесть месяцев активных военных действий потерял 159 тыс. наемников, солдат и офицеров, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин.
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