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Правительство одобрило закрытие Баренцева моря для рыболовов Британии

Российское правительство одобрило запрет в отношении Соединенного Королевства заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Об этом пишет РИА «Новости».

Правительство одобрило закрытие Баренцева моря для рыболовов Британии
© РИА Новости

Ранее власти Великобритании приняли решение о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

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Решение было принято на заседании кабинета министров России 18 января. Законопроект будет внесет в Госдуму в установленном порядке.

Напомним, что соглашение между СССР и королевством было заключено в 1956 году. Оно разрешало британской стороне промысел в Баренцевом море в отдельных зонах вдоль Кольского полуострова.

Действие договора продолжилось после распада СССР, так как Россия стала правопреемницей Союза.

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