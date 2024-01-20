Правительство одобрило закрытие Баренцева моря для рыболовов Британии

Российское правительство одобрило запрет в отношении Соединенного Королевства заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее власти Великобритании приняли решение о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Решение было принято на заседании кабинета министров России 18 января. Законопроект будет внесет в Госдуму в установленном порядке.

Напомним, что соглашение между СССР и королевством было заключено в 1956 году. Оно разрешало британской стороне промысел в Баренцевом море в отдельных зонах вдоль Кольского полуострова.