Правительство одобрило закрытие Баренцева моря для рыболовов Британии
Российское правительство одобрило запрет в отношении Соединенного Королевства заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее власти Великобритании приняли решение о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
Решение было принято на заседании кабинета министров России 18 января. Законопроект будет внесет в Госдуму в установленном порядке.
Напомним, что соглашение между СССР и королевством было заключено в 1956 году. Оно разрешало британской стороне промысел в Баренцевом море в отдельных зонах вдоль Кольского полуострова.
Действие договора продолжилось после распада СССР, так как Россия стала правопреемницей Союза.
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