В Крыму призвали Запад не переступать грань в поддержке Киева
Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с Украины. Таким образом он прокомментировал слова бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава.
Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Киеву и дать возможность наносить удары по Крыму всем оружием.
«Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший, — подчеркнул Константинов. — Но те, кто действительно принимает решения от имени стран Запада, должны ощущать грань в поддержке Украины и стараться ее не переступать».
Глава крымского парламента подчеркнул, что поддержка Киева очень дорого обойдется западным государствам, а также приведет к снижению их обороноспособности.
«Если все дать Украине, у Запада на свою оборону ничего не останется», — пояснил он. Когда конфликт на Украине закончится, западные страны «останутся голенькими перед нарастившей военные мускулы Россией», - считает Константинов.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны отошли от лозунга о нанесении «стратегического поражения» Москвы, когда осознали его безуспешность. Теперь, по мнению высокопоставленного дипломата, их девиз звучит как «не дадим России победить».