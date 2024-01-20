В Госдуме оценили риск прямого военного столкновения России и Франции

Однако с Евросоюзом, в частности Францией, договоров о взаимной помощи у Киева нет. Поэтому все, что сейчас делают европейцы с американцами на территории украинского государства, остается вне международного права. Безусловно, это и не останется без ответа со стороны нашей страны, — подытожил Гаджиев.