Данию предупредили о последствиях блокировки проливов для танкеров из РФ

Закрытие датских проливов для танкеров с российской нефтью нарушит международные законы и конвенцию ООН. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Дания — крупная судоходная держава, которая заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права. Блокирование проливов станет прямым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, используемые для международного судоходства, или осуществлять их проверки без веских оснований, которые также регламентируются международным правом», — сказал дипломат.

По его словам, Россия исходит из того, что в Копенгагене понимают, чем чревато попрание международных законов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на анонимов, якобы знакомых с планами новых санкций ЕС, сообщила, что Дания будет проверять и даже блокировать танкеры с российской нефтью в ее водах.