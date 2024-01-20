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Данию предупредили о последствиях блокирования проливов для российских танкеров

Закрытие датских проливов для танкеров с российской нефтью нарушит международные законы и конвенцию ООН. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости.

Данию предупредили о последствиях блокировки проливов для танкеров из РФ
© РИА Новости

Дипломат отметил, что Дания — крупная судоходная держава, которая заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права. Блокирование проливов станет прямым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

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«Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, используемые для международного судоходства, или осуществлять их проверки без веских оснований, которые также регламентируются международным правом», — сказал дипломат.

По его словам, Россия исходит из того, что в Копенгагене понимают, чем чревато попрание международных законов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на анонимов, якобы знакомых с планами новых санкций ЕС, сообщила, что Дания будет проверять и даже блокировать танкеры с российской нефтью в ее водах.

Это уже второе подобное сообщение газеты со ссылкой на анонимные источники. В минувшем ноябре в Financial Times появилась аналогичная публикация. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя «обсуждать такие серьезные вещи, основываясь на публикации газеты», приводящей анонимные утверждения.

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