Глава Крыма поздравил жителей региона с Днем республики

"Сегодня мы отмечаем День Республики Крым. 20 января 1991 года крымчане в ходе первого на территории СССР референдума высказались за восстановление Крымской автономии в составе Советского Союза. <…> Сегодня мы называем референдум 1991 года нашим первым шагом домой. Но это был и первый шаг к восстановлению единства Русского мира, проявление воли его народов, которую не смогли и никогда не смогут сломить наши враги", - написал он.