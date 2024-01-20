$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Назначен новый посол России в Японии

Новым послом России в Японии стал Николай Ноздрев. До этого дипломат руководил третьим департаментом Азии МИД России.

Назначен новый посол России в Японии
© globallookpress.com

Известно, что Николай Ноздрев родился в 1994 году, окончил МГИМО МИД России. Занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом, в том числе работал на посту старшего советника и советника-посланника посольства России в Австралии. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Владеет английским и японским языками.

Предшественником Николая Ноздрева на посту посла России в Японии был Михаил Галузин, который в ноябре 2022 года завершил свою миссию в Токио и был назначен заместителем министра иностранных дел России.

После отъезда Михаила Галузина из японской столицы должность главы российского диппредставительства более двух лет оставалась вакантной.

Политика
Михаил Галузин
МИД России
МГИМО
Горячая новость
Россия
Япония