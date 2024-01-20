Назначен новый посол России в Японии

Новым послом России в Японии стал Николай Ноздрев. До этого дипломат руководил третьим департаментом Азии МИД России.

Известно, что Николай Ноздрев родился в 1994 году, окончил МГИМО МИД России. Занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом, в том числе работал на посту старшего советника и советника-посланника посольства России в Австралии. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Владеет английским и японским языками.

Предшественником Николая Ноздрева на посту посла России в Японии был Михаил Галузин, который в ноябре 2022 года завершил свою миссию в Токио и был назначен заместителем министра иностранных дел России.