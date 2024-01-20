Пушков прокомментировал заявление Германии о подготовке к войне с Россией

Накануне немецкий министр высказал мнение, что российская армия может напасть на Североатлантический альянс менее чем через 10 лет.

Пушков посчитал, что подобными высказываниями Писториус пытается оправдать оправдать будущую ремилитаризацию Германии. По его словам, слова министра не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого военно-промышленного комплекса.

Сенатор напомнил, что спустя всего несколько лет после проигрыша Германии во Второй мировой войне она вновь начала восстанавливать армию и военные мощности, обосновывая это началом холодной войны и ростом угрозы со стороны СССР. По мнению Пушкова, сейчас ФРГ делает то же самое, однако теперь из-за «российской угрозы», надеясь стать самой сильной военной державой Европы.