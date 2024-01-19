"Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года. Это, естественно, вызывает обоснованные вопросы в беспристрастности и обся канализировать ответственность. При этом все хорошо помнят, кто обещал разрушить эти газопроводы и кому в конечном счете это выгодно", - добавил посол.ъективности расследования. Трудно поверить, что в XXI веке, располагая всем необходимым техническим арсеналом, нельзя раскрыть произошедший где-то "под носом" крупный, беспрецедентный теракт против стратегической европейской инфраструктуры", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Вместо этого через СМИ вбрасываются смехотворные, абсурдные сценарии, куда пытают