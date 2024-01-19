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Захарова объяснила блокировку «Бесогон TV» нетерпимостью неолиберального Запада

Блокировка YouTube-канала «Бесогон TV», принадлежащего российскому режиссеру Никите Михалкову, является примером политической цензуры и нетерпимости неолиберального Запада. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала блокировку «Бесогон TV»
© РИА Новости

«Нынешнее решение владельца YouTube — американской корпорации Google — классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада к точкам зрения и мнениям, отличным от своих», — объяснила блокировку канала дипломат.

По ее словам, Google представляет собой «полностью подконтрольную спецслужбам США частную корпорацию», для которой свобода слова — пустой звук.

«Сатанисты по традиции беснуются перед Крещением», — написала Захарова.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что блокировка канала режиссера обусловлена его содержанием. «Бесогон TV» состоит из обличающих Запад выпусков, пояснила она.

Политика
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