Россия введет обязательный консульский учет своих граждан за рубежом
Россия введет обязательный консульский учет своих граждан, проживающих за рубежом. Это один из пунктов плана мероприятий на 2024-2025 годы для реализации концепции государственной миграционной политики.
Будет определено понятие гражданина, постоянно проживающего за пределами РФ, а также конкретизирован правовой статус этих лиц. МИД РФ должен представить проекты нормативных актов до 20 июня 2025 года.
В этот же срок МВД представит проект федерального закона для совершенствования механизма предоставления иностранным гражданам убежища в России. Это должно разрешить проблемы правоприменения в данной области, исключить злоупотребления правом на убежище, создать дополнительные условия для адаптации лиц, ищущих защиту на территории РФ.