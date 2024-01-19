Россия введет обязательный консульский учет своих граждан за рубежом

Россия введет обязательный консульский учет своих граждан, проживающих за рубежом. Это один из пунктов плана мероприятий на 2024-2025 годы для реализации концепции государственной миграционной политики.

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Будет определено понятие гражданина, постоянно проживающего за пределами РФ, а также конкретизирован правовой статус этих лиц. МИД РФ должен представить проекты нормативных актов до 20 июня 2025 года.